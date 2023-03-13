Певица Слава снова ляжет под нож хирурга: «Кое-что нужно исправить»

Поклонники артистки считают, что ей не надо ничего менять в своей внешности.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

42-летняя певица Анастасия Сланевская, больше известная под псевдонимом Слава, признавалась, что не раз ложилась под нож хирурга. Сейчас артистка намекнула на то, что ей придется снова обратиться к специалисту.

В августе знаменитость сделала себе подтяжку груди, липосакцию рук, живота, спины, ног и подбородка. Все это преображение обошлось Славе в три миллиона рублей.

Однако исполнительницу не до конца устроил результат после пластической хирургии — Анастасия заметила несовершенства, с которыми намерена бороться. В личном блоге звезда поделилась фотографией в купальнике, а под ней заявила, что скоро ее ждет операция.

«С добрым бодрым! Все расскажу потом. Кое-что нужно исправить» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Сланевская.