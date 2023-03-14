Шакира установила 14 рекордов Гиннесса

Не только выговорилась, но и установила ряд достижений.
Известная колумбийская певица Шакира после расставания с экс-игроком «Барселоны» Жераром Пике выпустила песню, посвящённую их отношениям. Сингл позволил артистке установить 14 рекордов Гиннесса.
Среди рекордов: самый популярный латиноамериканский трек на Spotify и YouTube за первые 24 часа после релиза, самый быстрый латиноамериканский трек, набравший 100 миллионов просмотров на YouTube.
Шакира и Пике встречались порядка 12 лет, они расстались в июне прошлого года из-за многочисленных измен футболиста, сообщали ранее испанские СМИ.
За 12 лет отношений Пике и Шакира не узаконили свой брак. Колумбийка родила Жерару двух сыновей — Милана и Сашу. Бывший защитник «Барселоны» может видеться с детьми только с согласия Шакиры – она выиграла суд по опеке.