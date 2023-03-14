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7 минут назад

Песня о разводе с Пике помогла Шакире установить 14 рекордов Гиннесса

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Песня о разводе с Пике помогла Шакире установить 14 рекордов Гиннесса.

Шакира установила 14 рекордов Гиннесса
Фото: BetassistBetassist

Не только выговорилась, но и установила ряд достижений.

Известная колумбийская певица Шакира после расставания с экс-игроком «Барселоны» Жераром Пике выпустила песню, посвящённую их отношениям. Сингл позволил артистке установить 14 рекордов Гиннесса.

Среди рекордов: самый популярный латиноамериканский трек на Spotify и YouTube за первые 24 часа после релиза, самый быстрый латиноамериканский трек, набравший 100 миллионов просмотров на YouTube.

Шакира и Пике встречались порядка 12 лет, они расстались в июне прошлого года из-за многочисленных измен футболиста, сообщали ранее испанские СМИ.

За 12 лет отношений Пике и Шакира не узаконили свой брак. Колумбийка родила Жерару двух сыновей — Милана и Сашу. Бывший защитник «Барселоны» может видеться с детьми только с согласия Шакиры – она выиграла суд по опеке.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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