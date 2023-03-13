Поклонники попросили постройневшую Пегову больше не худеть

Актриса Ирина Пегова поделилась новыми кадрами, где видно, что она заметно похудела. Поклонников обеспокоило здоровье девушки.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Актриса Ирина Пегова не раз жаловалась, что ей с трудом удается похудеть. Мол, всевозможные диеты даются ей с трудом из-за отсутствия силы воли.

По всей вероятности, девушке, наконец, удалось найти способ привести свое тело в идеальную форму. Накануне Пегова поделилась с поклонниками фото, на котором запечатлена в автомобиле. Девушка сделала легкий макияж и повязала яркий платок в цветочек.

Фанаты оценили кадры со знаменитостью, отметив, что образ очень идет Ирине. Однако их обеспокоил тот факт, что Пегова выглядит сильно похудевшей.