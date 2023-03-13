Поклонники попросили постройневшую Пегову больше не худеть

Актриса Ирина Пегова поделилась новыми кадрами, где видно, что она заметно похудела. Поклонников обеспокоило здоровье девушки.
Актриса Ирина Пегова не раз жаловалась, что ей с трудом удается похудеть. Мол, всевозможные диеты даются ей с трудом из-за отсутствия силы воли.
По всей вероятности, девушке, наконец, удалось найти способ привести свое тело в идеальную форму. Накануне Пегова поделилась с поклонниками фото, на котором запечатлена в автомобиле. Девушка сделала легкий макияж и повязала яркий платок в цветочек.
Фанаты оценили кадры со знаменитостью, отметив, что образ очень идет Ирине. Однако их обеспокоил тот факт, что Пегова выглядит сильно похудевшей.
«Больше не худейте, пожалуйста!», - обратились фолловеры к кумиру.