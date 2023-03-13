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2 часа назад

Оливия Уайлд вышла в свет в кожаном бюстгальтере

Lenta.ru

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд появилась на вечеринке Vanity Fair, организованной в рамках кинопремии «Оскар», в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Оливия Уайлд вышла в свет в кожаном бюстгальтере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

39-летняя знаменитость вышла в свет в белом платье, открывающем левую сторону тела. Так, на размещенных кадрах видно, что звезда телесериала «Доктор Хаус» надела под наряд кожаный бюстгальтер черного цвета. При этом она дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами и колье.

Также актриса сделала макияж в стиле smoky eyes, а свои волосы распустила и уложила в легкие локоны.

Ранее Оливия Уайлд показала естественную внешность. Знаменитость попала в объектив папарацци, когда выходила из спортивного зала в Лос-Анджелесе. Так, она появилась на публике без макияжа на лице, а свои волосы собрала в хвост.

Звёзды,Оливия Уайлд,
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