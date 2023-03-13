Оливия Уайлд вышла в свет в кожаном бюстгальтере

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд появилась на вечеринке Vanity Fair, организованной в рамках кинопремии «Оскар», в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

39-летняя знаменитость вышла в свет в белом платье, открывающем левую сторону тела. Так, на размещенных кадрах видно, что звезда телесериала «Доктор Хаус» надела под наряд кожаный бюстгальтер черного цвета. При этом она дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами и колье.

Также актриса сделала макияж в стиле smoky eyes, а свои волосы распустила и уложила в легкие локоны.