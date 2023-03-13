«Терпела его переписки с девками»

«Собственно, по этой причине я ушла из дома, из своей же квартиры с маленькими детьми в съемную квартиру, и это непросто… Я терпела с мая его переписки с девками, летом все повторилось, я снова его прощаю и мы улетаем Турцию. Вернулись из Турции и вот недавно он снова это повторил», — разоткровенничалась Рапунцель в своем блоге.

После разоблачения Дмитрий не извинился перед женой, напротив, отреагировал довольно агрессивно. «Налетел на меня при дочках, вместо слова прости он начал меня еще и душить, когда я ему сказала, я больше это терпеть не буду и я с тобой развожусь. И он еще обвиняет меня, что у меня появился мужчина, я никогда даже не позволила себе взглянуть на другого мужчину и всегда с детьми, и я была всегда за семью, я ему вообще ничего плохо не сделала», — добавила Ольга.