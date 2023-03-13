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2 часа назад

Эмили Ратаковски появилась на афтепати «Оскара» в прозрачном платье

Lenta.ru

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски появилась на афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Ратаковски появилась на афтепати «Оскара» в прозрачном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

31-летняя знаменитость посетила вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки. Волосы бизнесвумен собрали в гладкий пучок, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Помимо Ратаковски, на мероприятии присутствовали актрисы Дженнифер Кулидж, Кейт Хадсон, Джессика Альба и Оливия Уайлд, модели Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также актеры Педро Паскаль, Майкл Би. Джордан и другие звезды.

Ранее в марте Эмили Ратаковски обругали в сети из-за цветка вместо топа на голой груди. Модель появилась на показе испанского бренда Loewe в рамках Недели моды в Париже в широких черных брюках, прикрыв голую грудь огромным искусственным цветком антуриума вместо топа.

Звёзды,Дженнифер Кулидж,Кендалл Дженнер,Белла Хадид,Кейт Хадсон,Педро Паскаль,Оливия Уайлд,Джессика Альба,
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