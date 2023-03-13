Ратаковски появилась на афтепати «Оскара» в прозрачном платье

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски появилась на афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

31-летняя знаменитость посетила вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки. Волосы бизнесвумен собрали в гладкий пучок, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.