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2 часа назад

Ведущая «Дома-2» рассказала о болезненном восстановлении после родов

Lenta.ru

Известная российская певица, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла, что в первые дни после вторых родов испытывала сильную боль. О восстановлении после появления на свет ребенка она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущая «Дома-2» рассказала о болезненном восстановлении после родов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Орловой, в первые сутки после проведения кесарева сечения она не вставала с постели. «На второй день вставать заставляют врачи, поэтому в туалет приходилось идти согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная», — поделилась ведущая. Она отметила, что через две недели ей стало легче, а через три она уже смогла ненадолго принять ванну.

Ранее Орлова пожаловалась на отеки после беременности. Кроме того, она рассказала, что из-за сложностей, с которыми столкнулась при восстановлении после кесарева сечения, постоянно носит утягивающий бандаж.

Орлова 6 февраля родила дочь и назвала ее Анной. На операции присутствовал отец ребенка. Для телеведущей это вторые роды: в 2001 году у нее появился на свет сын.

Звёзды,Ольга Орлова,
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