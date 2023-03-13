Ведущая «Дома-2» рассказала о болезненном восстановлении после родов

Известная российская певица, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла, что в первые дни после вторых родов испытывала сильную боль. О восстановлении после появления на свет ребенка она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Орловой, в первые сутки после проведения кесарева сечения она не вставала с постели. «На второй день вставать заставляют врачи, поэтому в туалет приходилось идти согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная», — поделилась ведущая. Она отметила, что через две недели ей стало легче, а через три она уже смогла ненадолго принять ванну.

Ранее Орлова пожаловалась на отеки после беременности. Кроме того, она рассказала, что из-за сложностей, с которыми столкнулась при восстановлении после кесарева сечения, постоянно носит утягивающий бандаж.