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1 час назад

Популярная актриса показала результат похудения на 18 килограммов на «Оскаре»

Lenta.ruиещё 4

Американская актриса Минди Калинг показала результат похудения, появившись на кинопремии «Оскар» в откровенном наряде. Снимки публикует портал Page Six.

Популярная актриса показала результат похудения на 18 килограммов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

43-летняя популярная комедиантка посетила церемонию награждения в белом кастомном платье бренда Giuseppe Zanotti с полупрозрачным корсетным верхом и открытыми плечами. Стилисты сделали телезвезде укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. Вдобавок она надела массивные серьги с бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Известно, что Калинг появилась на мероприятии после трансформации — за несколько месяцев в общей сложности актриса сбросила 18 килограммов.

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