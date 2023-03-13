Популярная актриса показала результат похудения на 18 килограммов

43-летняя популярная комедиантка посетила церемонию награждения в белом кастомном платье бренда Giuseppe Zanotti с полупрозрачным корсетным верхом и открытыми плечами. Стилисты сделали телезвезде укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. Вдобавок она надела массивные серьги с бриллиантами и другими драгоценными камнями.