Сальма Хайек с 15-летней дочерью появилась на красной дорожке "Оскара"

Актриса Сальма Хайек появилась на «Оскаре» под руку с дочерью Валентиной. Об этом пишет Page Six.

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56-летняя Сальма Хайек и ее 15-летняя дочь Валентина вышли в красных платьях Gucci на ковровой дорожке церемонии вручения премии «Оскар». Актриса надела сверкающее платье с пайетками, вырезом на груди и мишурой на юбке. Дополнила Хайек образ золотым клатчем итальянского дома моды.

Дочь знаменитости, чьим отцом является миллиардер и председатель компании Kering Франсуа Анри Пино, появилась на «Оскаре» платье без бретелек с акцентами из тюля на юбке. В руках Валентина держала серебряную сумочку Gucci. В качестве украшений были тонкое ожерелье и серьги-капли.

В феврале Хайек привела Валентину и 22-летнюю падчерицу Матильду на показ Gucci во время Недели моды в Милане.