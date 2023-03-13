Ди Каприо и Хадид вновь заподозрили в романе

Журналисты Page Six вновь заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с супермоделью Джиджи Хадид. Материал опубликован на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что пару заметили вместе на вечеринке, которую устраивали перед кинопремией «Оскар» в Лос-Анджелесе. Знаменитости прибыли на мероприятие раздельно, однако провели вместе почти весь вечер, отметили очевидцы. По словам инсайдеров, Хадид и Ди Каприо общались друг с другом в компании других приятелей в VIP-зоне.

«Они почти не отходили друг от друга, сидя в месте для VIP-гостей», — рассказали анонимные источники в интервью Page Six.

При этом сами актер и манекенщица еще никак не комментировали новости о своем романе, которые появились из-за их совместного выхода в свет.