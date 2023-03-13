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1 час назад

Ди Каприо и Хадид вновь заподозрили в романе из-за совместного выхода в свет

Lenta.ru

Журналисты Page Six вновь заподозрили американского актера Леонардо Ди Каприо в романе с супермоделью Джиджи Хадид. Материал опубликован на сайте издания.

Ди Каприо и Хадид вновь заподозрили в романе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что пару заметили вместе на вечеринке, которую устраивали перед кинопремией «Оскар» в Лос-Анджелесе. Знаменитости прибыли на мероприятие раздельно, однако провели вместе почти весь вечер, отметили очевидцы. По словам инсайдеров, Хадид и Ди Каприо общались друг с другом в компании других приятелей в VIP-зоне.

«Они почти не отходили друг от друга, сидя в месте для VIP-гостей», — рассказали анонимные источники в интервью Page Six.

При этом сами актер и манекенщица еще никак не комментировали новости о своем романе, которые появились из-за их совместного выхода в свет.

Предположения, что актер начал встречаться с Джиджи Хадид, впервые появились в сентябре 2022 года. Тогда в распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
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