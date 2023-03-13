Шарапова появилась на ковровой дорожке вечеринки Vanity Fair

Теннисистка Мария Шарапова стала одной из звездных гостей, приглашенных на вечеринку журнала Vanity Fair, которая традиционно проходит после премии «Оскар». Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

Для выхода на светское мероприятие стилист Эрин Уолш подобрала для Марии Шараповой оливковое платье бренда Emilia Wickstead, которое было дополнено массивными туфлями на платформе, черными кожаными перчатками и тремя бриллиантовыми ожерельями.

«Единственная ночь в году, когда я не сплю и пишу после полуночи», — написала Шарапова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В социальной сети она также показала, как проходит ее подготовка к торжественному событию. Шарапова побывала на массаже лица, а после приехала в отель, где ее собирала команда, в числе которой были визажисты и стилисты.