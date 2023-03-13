Сын Муцениеце растрогал ее своим сюрпризом

Тимофей также порадовал и свою младшую сестру.
Актриса Агата Муцениеце провела время со своими детьми — с 10-летним сыном Тимофеем и 7-летней дочерью Мией. В личном блоге артистка призналась, что наследник удивил ее своей самостоятельностью.
Муцениеце показала Тимофея, который вернулся из магазина не с пустыми руками. Мальчик решил порадовать маму и сестру небольшими подарками, которые приобрел на свои карманные деньги.
Агата с восхищением отреагировала на сюрприз маленького наследника — он преподнес ей белую розу. «Ты мой котик! Спасибо, зайка, так приятно. Лучший в мире сын», — с восторгом заявила актриса. А Мии Тимофей купил ее любимые сбитые сливки.