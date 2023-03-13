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54 минуты назад

Пэрис Хилтон снялась для трех обложек Harper's Bazaar

Газета.Ru

Пэрис Хилтон появилась на трех мартовских обложках арабской версии журнала Harper's Bazaar и рассказала о психологической трансформации. Об этом сказано на сайте издания.

Хилтон снялась для трех обложек Harper's Bazaar
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В последние несколько лет, после выхода документального фильма «Это Пэрис», я действительно была на пути самопознания и узнала так много о себе и о том, что большая часть этого — травматическая реакция на то, что случилось, когда я была подростком», — поделилась звезда в интервью.

Хилтон столкнулась с физическим, психическим и сексуальным насилием со стороны персонала ряда школ-интернатов, обещавших помочь в воспитании трудных подростков. Певица и бизнесвумен заявляла, что ее накачивали наркотиками, унижали, душили, лишали сна, подвергали многочасовой «терапии нападения».

«Я играла персонажа в сериале «Простая жизнь», что, опять же, я думаю, было травматической реакцией. А потом [мне пришлось] продолжать играть этого персонажа сезон за сезоном. В каждом интервью люди предполагали, что именно такой я была в реальной жизни», — поделилось она, подразумевая недалекую блондинку.

Снимал Пэрис Хилтон для Harper's Bazaar модный фотограф Грег Свалес. Звезда позировала перед его объективом в нарядах Vercase.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Пэрис Хилтон появилась в рекламе популярной сумки нулевых от Marc Jacobs.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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