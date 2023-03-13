Накануне вручения кинопремии Оскар прошла традиционная вечеринка для голливудских знаменитостей. Тесное общение модели Джиджи Хадид и актера Леонардо Ди Каприо побудило редакцию Page Six заподозрить звезд в романе.

Сообщается, что на вечеринку знаменитости приехали по отдельности. Однако в течение всего вечера Ди Каприо не отходил от Хадид. Анонимные инсайдеры сообщили редакции некоторые детали:

«Они почти не отходили друг от друга, сидя в месте для VIP-гостей».

Оскароносный актер и манекенщица никак не комментируют слухи о романе.