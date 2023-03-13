58-летняя Татьяна Лютаева поделилась секретом красоты

«Мой рецепт такой: сначала нужно два раза ополоснуть лицо теплой водой. Затем берем две мисочки — с горячей и холодной водой — и два небольших полотенца. Одно опускаем в миску с горячей водой и прикладываем к лицу на четыре-пять секунд. Другое погружаем в холодную воду, держим на лице две-три секунды. Повторяем процедуру пару раз», — поделилась Лютаева секретом красоты на своей странице в соцсети.