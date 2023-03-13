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2 часа назад

58-летняя звезда сериала «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева поделилась секретом красоты

Слово и Дело

Заслуженная артистка России Татьяна Лютаева показала себя на архивном снимке. Подписчики заметили, что еще в молодости актриса обладала красивой внешностью.

58-летняя Татьяна Лютаева поделилась секретом красоты
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лютаева поздравила себя с днем рождения и опубликовала в Сети ряд архивных снимков. Фолловеры восхитились внешностью актрисы, которая до сих пор может похвастаться моложавыми чертами лица. Артистка не скрывает, что оставаться привлекательной ей помогают простые процедуры. По ее словам, необязательно прибегать к дорогостоящим услугам косметологов.

«Мой рецепт такой: сначала нужно два раза ополоснуть лицо теплой водой. Затем берем две мисочки — с горячей и холодной водой — и два небольших полотенца. Одно опускаем в миску с горячей водой и прикладываем к лицу на четыре-пять секунд. Другое погружаем в холодную воду, держим на лице две-три секунды. Повторяем процедуру пару раз», — поделилась Лютаева секретом красоты на своей странице в соцсети.

Слово и Дело

Фолловеры восхитились внешностью 58-летней звезды сериала «Гардемарины, вперед!». Многие написали, что Лютаева воплощение нежности, красоты и чистоты.

Звёзды,Татьяна Лютаева,
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