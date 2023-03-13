Бибер не вышел с женой на красную дорожку вечеринки Vanity Fair

Супруга певца Джастина Бибера модель Хейли Бибер позировала в одиночестве на «оскаровской» вечеринке Vanity Fair, в то время как ее муж тайно прошел на место проведения мероприятия через черный ход и присоединился к супруге уже в зале. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник.
«Он прошел через заднюю дверь и встретился с Хейли внутри», — рассказал собеседник издания.
Очевидец также отметил, что 29-летний исполнитель «выглядел неважно».
«Он горбился и кутался в плед», — сообщил источник.
Супруга Джастина Бибера, 26-летняя Хейли Бибер, позировала в одиночестве перед фотографами на мероприятии в черном платье Saint Laurent, сшитом на заказ.
Вечеринку журнала также посетили Эмили Ратаковски, Кайли и Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Оливия Уайлд, Кара Делевинь и другие звезды. Также там были замечены бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава Amazon Джефф Безос со своей партнершей Лорен Санчес.