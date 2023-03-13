Бибер не вышел с женой на красную дорожку вечеринки Vanity Fair

Супруга певца Джастина Бибера модель Хейли Бибер позировала в одиночестве на «оскаровской» вечеринке Vanity Fair, в то время как ее муж тайно прошел на место проведения мероприятия через черный ход и присоединился к супруге уже в зале. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник.