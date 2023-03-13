Провалы и казусы церемонии Оскар-2023

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония «Оскар». Было красиво, ярко и временами очень трогательно! Но не все всегда идет по плану. Специально для PopCake блогерша Aвилина рассказывает о главных провалах и казусах прошедшего события.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Дорожка цвета шампанского

Видео дня

Самым обсуждаемым моментом церемонии традиционно считается красная дорожка, однако в этот раз она породила много споров. В этом году организаторы решили отказаться от традиционной красной дорожки и поменять ее, выбрав оттенок шампанского. По их словам, этот цвет напоминает песчаный пляж и создает расслабленную атмосферу, но это вылилось в настоящую проблему для многих звезд! В сети люди начали предполагать, что стилистов звезд о смене цвета не предупредили, и знаменитости, надевшие светлые наряды, на этом фоне смотрелись крайне невыигрышно, а кто-то и вовсе затерялся.

Джейми Ли Кертис, американская актриса, получившая «Оскар» за роль в фильме «Все везде и сразу», написала в своих соцсетях, что цвет ковровой дорожки совпадает с ее шторами дома. И ее негодование можно понять — она появилась на дорожке перед фотографами в платье нюдового оттенка и прозрачных туфлях. Также в соцсетях зрители церемонии писали о том, что на светлой дорожке был виден мусор, а к концу вечера ее окончательно затоптали.

Леди Гага и падающий фотограф

Церемония этого года не обошлась без эпичного падения — в исполнении одного из фотографов на ковровой дорожке. Он пытался сфотографировать прибывающую на церемонию Леди Гагу, но споткнулся и упал. Певица в вечернем платье и высоких шпильках тут же поспешила к нему на помощь. Очень мило с ее стороны!

Животные на сцене

Перед вручением очередной статуэтки на сцене к ведущему присоединился живой осел! Все зрители подумали, что это ослица, которая снималась в ленте «Банши Инишерина», но организаторы церемонии сказали, что это был обычный ослик. Непонятно только, зачем он им все-таки понадобился….