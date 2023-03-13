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2 часа назад

Писательница Дарья Донцова рассказала о смерти мужа

Мира Маркина

Муж писательницы Дарьи Донцовой умер 8 марта после нескольких лет борьбы с онкологией. Донцова рассказала, как он ушел из жизни, ее слова передает PopCake.

Писательница Дарья Донцова рассказала о смерти мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Муж писательницы Александр болел раком кишечника, недуг обнаружили на третьей стадии. По словам Дарьи Донцовой, за 15 минут до смерти супруг соборовался и причастился, а потом "тихо заснул". В последние часы жизни близкие были рядом с Александром все время и держали его за руки.

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Дарья была в браке с Александром 40 лет. Его похоронили в выходные. На церемонии присутствовали только самые близкие люди умершего: друзья, родственники, коллеги.

Ранее "Рамблер" писал о том, какая болезнь повышает риск смерти от рака в два раза.

Звёзды,Дарья Донцова,
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