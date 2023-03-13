Писательница Дарья Донцова рассказала о смерти мужа

Муж писательницы Дарьи Донцовой умер 8 марта после нескольких лет борьбы с онкологией. Донцова рассказала, как он ушел из жизни, ее слова передает PopCake.
Муж писательницы Александр болел раком кишечника, недуг обнаружили на третьей стадии. По словам Дарьи Донцовой, за 15 минут до смерти супруг соборовался и причастился, а потом "тихо заснул". В последние часы жизни близкие были рядом с Александром все время и держали его за руки.
Дарья была в браке с Александром 40 лет. Его похоронили в выходные. На церемонии присутствовали только самые близкие люди умершего: друзья, родственники, коллеги.
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