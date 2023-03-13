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40 минут назад

Приянка Чопра пожаловалась на обидные слова о своем весе

Lenta.ru

40-летняя индийская актриса, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» и супруга певца Ника Джонаса, Приянка Чопра на открытии кинофестиваля South by Southwest (SXSW) пожаловалась на бодишейминг. Ее слова приводит People.

Приянка Чопра пожаловалась на обидные слова о своем весе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Чопры, в ее профессии часто приходится слышать обидные слова о собственном весе. Например, когда она готовилась к фестивалю, ее раскритиковали за размер одежды больше стандартного.

«Вчера мне сказали, что я не подхожу под размеры образцов одежды. Мне было обидно, обсудила это с семьей, поплакалась мужу и команде и расстроилась, что я не влезу в образцы. И большинство из нас не влезет, потому что размер образца — это S», — заявила она.

Кроме того, призналась Чопра, многие часто забывают, что звезды — тоже люди и имеют свои чувства.

«И это давление не описать словами. Я не могу объяснить, каково это, когда ты сидишь на своем диване и просто чувствуешь, как мир обернулся против тебя, потому что все забыли, что ты человек», — поделилась переживаниями актриса.

Для защиты от чужой агрессии она посоветовала окружить себя близкими, любящими людьми.

Звёзды,Ник Джонас,Приянка Чопра,
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