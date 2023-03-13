Приянка Чопра пожаловалась на обидные слова о своем весе

«Вчера мне сказали, что я не подхожу под размеры образцов одежды. Мне было обидно, обсудила это с семьей, поплакалась мужу и команде и расстроилась, что я не влезу в образцы. И большинство из нас не влезет, потому что размер образца — это S», — заявила она.