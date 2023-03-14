60-летняя Деми Мур снялась в платье с глубоким декольте

Американская актриса Деми Мур снялась в откровенном вечернем платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

60-летняя Деми Мур опубликовала фотографию в синем платье с глубоким декольте и открытой спиной. Волосы актрисе выпрямили и сделали акцентный макияж с серебряными тенями. Образ дополнила накидка из перьев.

Брюс Уиллис прожил в браке с Деми Мур с 1987 по 2000 год. У бывших супругов есть трое дочерей: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллула. В 2009-м актер женился на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин. Несмотря на развод, Уиллис и Мур сохранили дружеские отношения.