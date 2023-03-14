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31 минуту назад

60-летняя Деми Мур снялась в платье с глубоким декольте и открытой спиной

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса Деми Мур снялась в откровенном вечернем платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

60-летняя Деми Мур снялась в платье с глубоким декольте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

60-летняя Деми Мур опубликовала фотографию в синем платье с глубоким декольте и открытой спиной. Волосы актрисе выпрямили и сделали акцентный макияж с серебряными тенями. Образ дополнила накидка из перьев.

Брюс Уиллис прожил в браке с Деми Мур с 1987 по 2000 год. У бывших супругов есть трое дочерей: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллула. В 2009-м актер женился на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин. Несмотря на развод, Уиллис и Мур сохранили дружеские отношения.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. А в феврале этого года стало известно о том, что актер болен лобно-височной деменцией. Бороться с заболеванием Брюсу Уиллису помогает его семья — супруга Эмма Хеминг и их общие дочери Мейбл и Эвелин. Поддерживают актера и дети от предыдущего брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула.

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