Адель публично поддержала Шакиру в конфликте из-за развода с Пике

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Футболист ушел от певицы к студентке Кларе Чиа Марти. В январе Шакира выпустила песню, в которой заявила, что «стоит двух 22-летних», и пожелала бывшему бойфренду, променявшему «Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio», отныне тренировать не только мышцы, но и мозги. В том же месяце Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию с Кларой Чиа Марти.