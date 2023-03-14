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1 час назад

Адель публично поддержала Шакиру в конфликте из-за развода с Жераром Пике

Газета.Ru

Певица Адель прокомментировала недавнее выступление Шакиры на шоу Джимми Фэллона. Об этом сообщает Billboard.

Адель публично поддержала Шакиру в конфликте из-за развода с Пике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Адель публично пошутила, что у футболиста Жерара Пике теперь «большие проблемы».

«О, я видела ее выступление вчера вечером у Джимми Фэллона…у ее бывшего мужа точно неприятности!» — высказалась певица.

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Футболист ушел от певицы к студентке Кларе Чиа Марти. В январе Шакира выпустила песню, в которой заявила, что «стоит двух 22-летних», и пожелала бывшему бойфренду, променявшему «Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio», отныне тренировать не только мышцы, но и мозги. В том же месяце Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию с Кларой Чиа Марти.

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