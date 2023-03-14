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1 час назад

Певец Митя Фомин о своем участии в фильмах для взрослых: «Просто не наскребут гонорар»

Мира Маркина

В интервью в рамках презентации обновления музыкального портала TopHit российский певец Митя Фомин ответил на вопросы об уместности откровенных фото и видео в социальных сетях. Ответы исполнителя опубликовал Пятый канал.

Фомин высказался об участии в фильмах для взрослых
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист отметил, что эротические кадры – это красиво, и привел в качестве примера Ольгу Бузову.

«Потому что в Оле же все прекрасно. А я периодически так, знаете, просто, что называется, компрометирую себя», — признался 49-летний певец.

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Затем журналист спросил, принял бы участие Митя Фомин в съемках порнофильма. Музыкант ответил положительно, но озвучил главное обстоятельство, из-за которого якобы еще не сделал этого.

«Я боюсь, что они просто не наскребут гонорар», — пошутил Фомин.

Ранее «Рамблер» рассказывал, связана ли частота просмотров порнофильмов с проблемами в отношениях.

Звёзды,Митя Фомин,Ольга Бузова,
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