Фомин высказался об участии в фильмах для взрослых

В интервью в рамках презентации обновления музыкального портала TopHit российский певец Митя Фомин ответил на вопросы об уместности откровенных фото и видео в социальных сетях. Ответы исполнителя опубликовал Пятый канал.

Артист отметил, что эротические кадры – это красиво, и привел в качестве примера Ольгу Бузову.

«Потому что в Оле же все прекрасно. А я периодически так, знаете, просто, что называется, компрометирую себя», — признался 49-летний певец.

Затем журналист спросил, принял бы участие Митя Фомин в съемках порнофильма. Музыкант ответил положительно, но озвучил главное обстоятельство, из-за которого якобы еще не сделал этого.

«Я боюсь, что они просто не наскребут гонорар», — пошутил Фомин.