Знаки любви: звездные пары, которые посвятили друг другу тату

Многие из них уже расстались.

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В период страсти влюбленным готовы на весьма эксцентричные поступки, чтобы доказать себе, партнеру и окружающим глубину своих чувств. Кто-то ставит подпись под свидетельством о браке через пару недель знакомства, другие отправляются в тату салон, чтобы сделать парные рисунки на теле. Правда, иногда татуировки на коже остаются куда дольше, чем живут отношения пары.

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Брак актеров длился почти девять лет: супруги бурно ссорились, страстно мирились и клялись друг другу в вечной любви. После очередного расставания Павел и Агата решили набить на безымянных пальцах тату в виде обручальных колец. А через несколько лет поклонники пары узнали, что артисты решили развестись. Жить с тату, напоминающем о бывшем, Агата не захотела и отправилась в салон, где кольцо на пальце скорректировали, превратив в симпатичную геометрическую лисицу.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Womanhit

Знаменитости познакомились в 2016 году и совершенно потеряли голову друг от друга, всего через неделю после начала романа Кайли и Трэвис отправились к мастеру и набили тату на щиколотках. Крошечная бабочка поселилась на левой ноге модели и на правой ноге артиста.

Через два с половиной года Кайли и Трэвис решились на еще одну одинаковую тату: на запястьях они набили имя дочери Сторми. Теперь эти рисунки и надписи буду напоминать звездам, которые расстались полгода назад, об их страстных отношениях.

Виктория и Дэвид Бекхэм

У футболиста на теле более 80 татуировок, у Виктории их в разы меньше, но одну из первых она сделала в честь мужа. Супруги набили инициалы друг друга и число «99» — это год, в котором одна из самых крепких пар шоу-бизнеса стали мужем и женой. Кстати, в 2021 году поклонники заметили, что Виктория свела тату, и забили тревогу. Но модель объяснила, что ей просто больше не нравятся все рисунки на теле, поэтому она решила понемногу от них избавляться.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

В 2012 году актер и певица сделали весьма необычные парные тату, на их руках появилась цитата Теодора Рузвельта. На плече Лиама красуется начало фразы: «Если он проигрывает, то, по крайней мере, после великих дерзаний», а у Майли набито продолжение фразы: «И потому его место никогда не смогут занять те холодные и робкие души, которым не знакомы ни победа, ни поражение».

Ни один из экс-супругов не стал избавляться от надписи на теле после расставания, но певица сделала еще одну с одним словом: «Свобода».

Ольга Бузова и Давид Манукян

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