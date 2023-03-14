Холли Берри показала, как выглядит без макияжа в 56 лет

Звезда кино Холли Берри не стесняется своего возраста. Актриса опубликовала на странице в популярной социальной сети видео без фильтров, которое восхитило интернет-пользователей.

Холли Берри предстала перед камерой топлес, без макияжа. Волосы знаменитости были уложены. Вероятнее всего, короткое видео Берри записала накануне сборов на церемонию вручения премии Оскар.

«Угадайте, кто идет завтра на бал», — подписала ролик актриса.

Соцсети

Видео набрало более 158 тысяч лайков. В комментариях поклонники звезды выразили восхищение тем, как безупречно выглядит актриса в свои годы.

«Слишком красива даже в естественном виде», — высказался один из фолловеров.