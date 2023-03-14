«Ждите мое настоящее лицо»: Инстасамка избавится от «надувных» губ

За ее плечами исполнительницы уже несколько пластических операций.
Певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, поделилась с подписчиками в соцсетях, что хочет избавиться от филлеров в губах.
«Я сегодня убираю губы, мне уже не нравится форма, с которой я сейчас, да и им пора на пенсию: два года хожу с ними, в них два разных препарата. Я в прошлый раз не показывала свое лицо без филлеров, в этот раз ждите мое настоящее лицо» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — сообщила поклонникам певица.
Напомним, что Дарье всего 22 года, а за ее плечами уже несколько пластических операций. Так, Зотеева сделала гипертрофированные губы, поставила виниры, увеличила грудь и ягодицы. Также на теле исполнительницы присутствует большое колличество татуировок.