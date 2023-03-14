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3 часа назад

«Ждите мое настоящее лицо»: Инстасамка избавится от «надувных» губ

WomanHit.ru

За ее плечами исполнительницы уже несколько пластических операций.

«Ждите мое настоящее лицо»: Инстасамка избавится от «надувных» губ
Фото: СоцсетиСоцсети

Певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, поделилась с подписчиками в соцсетях, что хочет избавиться от филлеров в губах.

«Я сегодня убираю губы, мне уже не нравится форма, с которой я сейчас, да и им пора на пенсию: два года хожу с ними, в них два разных препарата. Я в прошлый раз не показывала свое лицо без филлеров, в этот раз ждите мое настоящее лицо» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — сообщила поклонникам певица.

Напомним, что Дарье всего 22 года, а за ее плечами уже несколько пластических операций. Так, Зотеева сделала гипертрофированные губы, поставила виниры, увеличила грудь и ягодицы. Также на теле исполнительницы присутствует большое колличество татуировок.

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