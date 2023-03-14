Меган Фокс появилась на вечеринке без помолвочного кольца

Также знаменитость вышла в свет с новым цветом волос

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Американскую актрису Меган Фокс заподозрили в разрыве отношений с рэпером Колсоном Бэйкером, больше известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Об этом сообщает портал Page Six.

Знаменитость появилась на вечеринке в Беверли-Хиллз в бархатном черном платье, которое было украшено блестящими оборками.

Меган привлекла внимание своим глубоким декольте и новым цветом волос — теперь актриса является обладательницей рыжей шевелюры.

Журналисты издания заметили, что на светское мероприятие Фокс пришла без помолвочного кольца, которое ей подарил Бэйкер.