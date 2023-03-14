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2 часа назад

Меган Фокс появилась на вечеринке без помолвочного кольца

WomanHit.ru

Также знаменитость вышла в свет с новым цветом волос

Меган Фокс появилась на вечеринке без помолвочного кольца
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Американскую актрису Меган Фокс заподозрили в разрыве отношений с рэпером Колсоном Бэйкером, больше известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Об этом сообщает портал Page Six.

Знаменитость появилась на вечеринке в Беверли-Хиллз в бархатном черном платье, которое было украшено блестящими оборками.

Меган привлекла внимание своим глубоким декольте и новым цветом волос — теперь актриса является обладательницей рыжей шевелюры.

Журналисты издания заметили, что на светское мероприятие Фокс пришла без помолвочного кольца, которое ей подарил Бэйкер.

Также звезда отправилась на вечеринку в компании своих приятелей-мужчин.

Звёзды,Меган Фокс,
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