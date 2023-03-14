Орлова рассказала, планирует ли знакомить дочь с семьей Фриске

Ольга Орлова мужественно продолжает отвечать на все мыслимые и немыслимые вопросы подписчиков в запрещенной сети. Какие бутылочки для смеси использует телеведущая, почему после кесарева сечения она принимает ванну, спит ли ее муж вместе с ней и собаками в одной кровати — об этом и многом другом Ольга уже рассказала. Вчера у нее поинтересовались, планирует ли она знакомить новорожденную дочь Аню с семьей покойной Жанны Фриске. Ведь не секрет, что Ольга и Жанна близко дружили: вместе пели в группе «Блестящие», а после ухода из коллектива не расставались до последних дней Жанны.