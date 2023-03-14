Орлова рассказала, планирует ли знакомить дочь с семьей Фриске

Ольга Орлова мужественно продолжает отвечать на все мыслимые и немыслимые вопросы подписчиков в запрещенной сети. Какие бутылочки для смеси использует телеведущая, почему после кесарева сечения она принимает ванну, спит ли ее муж вместе с ней и собаками в одной кровати — об этом и многом другом Ольга уже рассказала. Вчера у нее поинтересовались, планирует ли она знакомить новорожденную дочь Аню с семьей покойной Жанны Фриске. Ведь не секрет, что Ольга и Жанна близко дружили: вместе пели в группе «Блестящие», а после ухода из коллектива не расставались до последних дней Жанны.
Ведущая «Дома-2» сказала, что поддерживает общение с семьей Фриске и в какой-то момент познакомит с ней и дочь.
«Конечно, общаемся! Обязательно познакомимся попозже», — заверила телеведущая.
Вероятно, речь о родителях Жанны. Потому как в прошлом году Ольга Орлова рассказывала, почему не общается с сыном покойной подруги.
Ранее Ольга Орлова опровергла слухи о процедуре эко, которую якобы прошла Жанна Фриске.