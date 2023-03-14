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1 час назад

Звезды, которые попались на уловки мошенников

Мария Каткова

Если вам кажется, что на уловки мошенников ведутся только люди с низким интеллектом, то это совсем не так. Жулики довольно умело манипулируют людьми и могут обвести человека вокруг пальца в самый неожиданный момент.

Звезды, которые попались на уловки мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале “Рамблера” — о звездах, которые пострадали от действий мошенников.

Анфиса Чехова

После того, как телеведущая вернулась из своего путешествия по США, ей на телефон начали приходить сообщения о списании денег. Мошенники делали покупки с ее карты в Америке, пока та находилась в Москве. Им удалось снять около тысячи долларов, пока звезда не обнаружила кражу. По словам Чеховой, она спала и не сразу увидела сообщения о снятии денег, но сразу же заблокировала карту.

О том, как мошенники могли получить доступ к ее деньгам, она не подозревает. Телеведущая предположила, что они подсмотрели номер и другие данные карты, пока та оплачивала покупки.

Вера Брежнева

В 2013 году Вера Брежнева стала жертвой мошенников. Они стали участниками благотворительного концерта и обещали выступление певицы. Организаторы заплатили им аванс и анонсировали концерт исполнительницы, а потом связались с ее менеджером.

Выяснилось, что мошенники лишь прикрывались именем Веры Брежневой. Сама певица призвала их вернуть деньги в своих социальных сетях, отметив, что наживаться на благотворительности — верх цинизма.

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Владимир Меньшов

В 2019 году режиссер стал жертвой классических денежных воришек. Они позвонили звезде и заявили, что с его счета неизвестные списывают крупные суммы денег и попросили назвать пароль из кода в СМС. Режиссер не сразу понял, что имеет дело с ворами и повелся на их жульничество. В итоге они украли у него 40 тысяч рублей.

Как позднее рассказывал Меньшов, он сначала не понял, что у него украли деньги. Позднее

он рассказал об этом случае супруге Вере Алентовой и она догадалась, что деньги были украдены.

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