Эшли Грэм прокомментировала поведение Хью Гранта на Оскаре

На недавней церемонии вручения премии Оскар модель plus-size Эшли Грэм брала интервью у приглашенных гостей, и во время одной из бесед она столкнулась с грубостью актера Хью Гранта. В разговоре с изданием TMZ девушка прокомментировала ситуацию.