Эшли Грэм прокомментировала поведение Хью Гранта на Оскаре

На недавней церемонии вручения премии Оскар модель plus-size Эшли Грэм брала интервью у приглашенных гостей, и во время одной из бесед она столкнулась с грубостью актера Хью Гранта. В разговоре с изданием TMZ девушка прокомментировала ситуацию.
Звезда призналась, что ее мама всегда учила "убивать людей добротой". Поэтому модель знает, как стоит держаться в подобных ситуациях.
Эшли Грэм также отметила, что она была рада общаться на церемонии вручения премии Оскар со звездами первой величины.
В свою очередь, британского актера Хью Гранта массового раскритиковали пользователи социальных сетей.