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35 минут назад

Эшли Грэм прокомментировала поведение Хью Гранта на Оскаре

Мария Иглина

На недавней церемонии вручения премии Оскар модель plus-size Эшли Грэм брала интервью у приглашенных гостей, и во время одной из бесед она столкнулась с грубостью актера Хью Гранта. В разговоре с изданием TMZ девушка прокомментировала ситуацию.

Звезда призналась, что ее мама всегда учила "убивать людей добротой". Поэтому модель знает, как стоит держаться в подобных ситуациях.

Хью Гранта осудили за поведение с Эшли Грэм на Оскаре

Эшли Грэм также отметила, что она была рада общаться на церемонии вручения премии Оскар со звездами первой величины.

В свою очередь, британского актера Хью Гранта массового раскритиковали пользователи социальных сетей.

Ранее Том Круз не поехал на вручение Оскара из-за бывшей жены.

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