Как выглядят знаменитости 50+ в купальниках

Возраст совсем ничего не значит и никак не влияет на внешность.

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Это доказывают героини обзора.

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После 50-ти лет они могут похвастаться идеальными фигурами.

Элизабет Хёрли

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В этом году Элизабет Хёрли исполнится 58 лет. Однако, глядя на актрису, сложно поверить, что скоро она перешагнет порог шестидесятилетия. Хёрли имеет превосходную фигуру, которой позавидует каждая молодая девушка. Элизабет следит за питанием, пьет много воды. А вот спорта в жизни знаменитости почти нет. Изнурительным тренировкам она предпочитает прогулки или минимум упражнений дома под телевизор.

Шэрон Стоун

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Многие хотели бы быть похожими на Шэрон Стоун. Еще бы! Ведь в 65 лет она даст фору молодым. Актриса не стесняется публиковать фотографии в купальниках и даже без них. Например, летом прошлого года знаменитость показала себя топлес. Впрочем, фолловеры остались в восторге от того, в какой форме находится звезда 90-х.

Валерия

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Движение — жизнь. Именно по такому принципу живет 54-летняя певица Валерия. С самого детства она приучена к активности. Знаменитость регулярно занимается йогой.

«Я рекомендую йогу всем, независимо от возраста и образа жизни. Благодаря йоге сегодня я ощущаю себя в лучшей физической форме, чем в свои 17 лет. Я лучше знаю своё тело, ощущаю себя более пластичной и сильной. Йога оказывает фантастическое воздействие на внутренне состояние и добавляет внутренних сил», — отмечает звезда.

Певица рассказывает, что сейчас весит так же, как и в 18 лет — 55 кг.

Ольга Кабо

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В 44 года Ольга Кабо родила второго ребёнка. Во время второй беременности женщина набрала 20 кг, но совсем не переживала по этому поводу. Период кормления для нее был самым счастливым. Ольга следит за питанием, но не ограничивает себя. Ко всему прочему, актриса много времени уделяет конному спорту и домашним тренировкам со жгутом. Так, за 2 месяца она успела скинуть набранные килограммы за месяц, выйти на сцену и поразить своей фигурой. До сих пор женщина поддерживает себя в форме. А ей 55 лет.

Кейт Бекинсейл

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