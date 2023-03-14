Некоторое время назад случился публичный скандал рэпера Гуфа с его женой Юлией. С тех пор исполнитель не выходил на связь. Его сестра Ольга Долматова рассказала в социальных сетях, что сейчас происходит с братом.

"Очень много сообщений, волнений и вопросов о состоянии здоровья моего брата. Всех успокою — все в порядке. Спасибо за поддержку", — поделилась сестра Гуфа.

Напомним, что несколько дней назад рэпер опубликовал снимок с бывшей женой Айзой-Лилуной Ай и назвал ее своей женщиной. После этого его нынешняя супруга Юлия ушла вместе с дочерью Тиной с виллы, на которой они вместе жили. Жена и дочь Гуфа уже вернулись в Москву.