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1 час назад

Иллюзионист Сергей Сафронов раскрыл причину развода с супругой

Мария Иглина

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что стало причиной его развода с бывшей женой Марией. Подробностями артист поделился в программе "Исповедь" на платформе PREMIER.

Сафронов признался, что мог себе позволить флиртовать с другими представительницами женского пола, а его супругу это расстраивало.

Он рассказал историю, как однажды на месяц ушел к жить другой женщине, пил спиртные напитки и развлекался. Мария, в свою очередь, не стала терпеть такое поведение, собрала вещи иллюзиониста и отправила по адресу той самой девушки.

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Артист заявил, что это был предательский шаг по отношению к его жене, семье и самому себе:

"Все это произошло на почве куража и алкогольного опьянения".

Сергей Сафронов признается, что он сожалеет о совершенном поступке. Он также отметил, что редко видится с детьми от первого брака и фактически не занимается их воспитанием.

Ранее сестра Гуфа рассказала о состоянии брата.

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