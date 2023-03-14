Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что стало причиной его развода с бывшей женой Марией. Подробностями артист поделился в программе "Исповедь" на платформе PREMIER.

Сафронов признался, что мог себе позволить флиртовать с другими представительницами женского пола, а его супругу это расстраивало.

Он рассказал историю, как однажды на месяц ушел к жить другой женщине, пил спиртные напитки и развлекался. Мария, в свою очередь, не стала терпеть такое поведение, собрала вещи иллюзиониста и отправила по адресу той самой девушки.

Артист заявил, что это был предательский шаг по отношению к его жене, семье и самому себе:

"Все это произошло на почве куража и алкогольного опьянения".

Сергей Сафронов признается, что он сожалеет о совершенном поступке. Он также отметил, что редко видится с детьми от первого брака и фактически не занимается их воспитанием.