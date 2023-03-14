Клава Кока рассказала о поиске квартиры для родителей

Российская певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, сообщила о том, что выбирает для своих родителей квартиру в Москве. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Итак, мы начинаем со всем семейством выбор квартиры мечты для родных. Пришло, так сказать, время исполнить эту мечту нашей большой семьи», — заявила звезда.

Она сняла для поклонников несколько видео возле одного из столичных жилых комплексов, где вместе с отцом, матерью, сестрой и братом занималась поисками объектов для покупки. Кока отметила, что ее отец много лет проработал в сфере недвижимости, так что обмануть его не удастся.

Певица выразила надежду, что уже к лету ее семья будет проживать в собственной квартире. Она также спросила своего брата о том, какой, по его мнению, будет купленная квартира.

«Большая, светлая, красивая, стильная и уютная», — ответил он.