Бывшего Хлои Кардашьян назвали "худшим отцом"

«Точнее будет сказать худший отец», «Хороший отец? А как насчет маленького сына от другой женщины?», «Как Тристан может быть лучшим отцом, если он бросил одного из своих детей?», «Хлои, вам лучше отключить комментарии под вашим постом», «У него ребенок от женщины, которую он даже не знал!»