Бывшего Хлои Кардашьян назвали "худшим отцом"

Блогера и бизнесвумен Хлои Кардашьян публично раскритиковали за совместные фото с Тристаном Томпсоном. Снимки были опубликованы в социальных сетях.
Утром, 14 марта, Хлои Кардашьян в личном блоге поздравила бывшего возлюбленного, баскетболиста Тристана Томпсона, с 32-летием. Она опубликовала серию фотографий со всеми его детьми и впервые показал лицо 7-месячного сына. Однако подписчиков блогера смутил пост, который она написала. В особенности, что она назвала его «лучшим отцом».
В комментариях они написали:
«Точнее будет сказать худший отец», «Хороший отец? А как насчет маленького сына от другой женщины?», «Как Тристан может быть лучшим отцом, если он бросил одного из своих детей?», «Хлои, вам лучше отключить комментарии под вашим постом», «У него ребенок от женщины, которую он даже не знал!»
Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон расстались в начале 2022 года. Летом стало известно, что у бывших влюбленных вот-вот появится второй ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. Мальчик появился на свет 6 августа. Несмотря на рождение второго ребенка, Хлои и Тристан так и не возобновили свои отношения.