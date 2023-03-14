Актриса Линдси Лохан вместе с мужем Бадером Шаммасом объявили, что скоро станут родителями. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

В своем блоге Лохан опубликовала снимок белого детского комбинезона, на котором написала Coming Soon, и подписала пост:

"Мы очень рады скорому появлению нового члена семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни!"

Летом прошлого года стало известно, что Линдси Лохан вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса.