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1 час назад

В сети восхитились 56-летней Сальмой Хайек в расстегнутом платье после «Оскара»

Lenta.ru

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек снялась в расстегнутом наряде после «Оскара» и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сети восхитились Сальмой Хайек в расстегнутом платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах 56-летняя звезда предстала в домашней обстановке после посещения церемонии вручения кинопремии. Артистка позировала на кухне в специально изготовленном для нее брендом Gucci оранжевом платье длины макси с пайетками и вырезом в районе груди. Артистка расстегнула молнию на спине, поедая при этом курицу.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях.

«Даже ее спина идеальна», «Ты выглядишь очень молодо», «Самая большая гордость Мексики», «Это то, за что мы ее любим», «Ты мне очень нравишься — такая естественная. Не меняйся никогда», «Красивее, чем когда-либо», «Принцесса Сальма», — заявили фанаты.

Звёзды,Сальма Хайек,
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