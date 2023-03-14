В сети восхитились Сальмой Хайек в расстегнутом платье

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек снялась в расстегнутом наряде после «Оскара» и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 56-летняя звезда предстала в домашней обстановке после посещения церемонии вручения кинопремии. Артистка позировала на кухне в специально изготовленном для нее брендом Gucci оранжевом платье длины макси с пайетками и вырезом в районе груди. Артистка расстегнула молнию на спине, поедая при этом курицу.