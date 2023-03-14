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1 час назад

Известная телеведущая рассказала о разрушившем ее здоровье разводе

Lenta.ru

Известная британская телеведущая Кирсти Галлахер призналась, что развод с регбистом Полом Сэмпсоном довел ее до нервного срыва. Об этом сообщило Mirror со ссылкой на подкаст Mid Point.

Известная телеведущая рассказала о разрушившем ее здоровье разводе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Брак Галлархер и Сэмпсона длился с 2010 по 2015 год. За это время у пары родились двое сыновей. Галлахер, которая в то время была звездой телеканала Sky Sports News, рассказала, что развод разрушил ее здоровье и едва не стоил карьеры на телевидении.

Во время бракоразводного процесса Галлахер много работала, участвовала в шоу «Танцы со звездами» и заботилась о маленьких сыновьях, забывая о себе.

В итоге организм телеведущей настолько ослаб, что она упала в обморок во время прямого эфира на ТВ. На следующий день ее имя появилось в заголовках десятков газет. Недоброжелатели даже утверждали, что Галлахер вышла в эфир пьяной, из-за чего странно разговаривала, а потом потеряла сознание.

Телеведущая призналась, что считала мужа, детей и семью неотъемлемой частью себя. После развода она остро ощутила одиночество. Галлахер не стала скрывать, что после расставания с Сэмпсоном пыталась заполнить пустоту новыми романами, которых у нее за короткое время было несколько.

Звёзды,Пол Сэмпсон,
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