Кендалл Дженнер засняли с рэпером Бэд Банни

Модель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер подогревают слухи о новом романе. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пару снова сфотографировали вместе, когда они покидали вечеринку Бейонсе и Jay-Z в Chateau Marmont. Кендалл Дженнер и Бэд Банни уехали на одной машине с мероприятия. Соответствующие снимки приводит издание.

У Кендалл Дженнер были романтические связи с Девином Букером, Беном Симмонсом, Блейком Гриффином, A$AP Rocky, Джорданом Кларксоном, Чендлером Парсонсом и Гарри Стайлсом. В феврале DeuxMoi был первым, кто сообщил, что пара «играла в хоккей в частном клубе Лос-Анджелеса».