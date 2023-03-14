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1 час назад

Кендалл Дженнер засняли с рэпером Бэд Банни после вечеринки Бейонсе и Jay-Z

Газета.Ru

Модель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер подогревают слухи о новом романе. Об этом сообщает Daily Mail.

Кендалл Дженнер засняли с рэпером Бэд Банни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пару снова сфотографировали вместе, когда они покидали вечеринку Бейонсе и Jay-Z в Chateau Marmont. Кендалл Дженнер и Бэд Банни уехали на одной машине с мероприятия. Соответствующие снимки приводит издание.

У Кендалл Дженнер были романтические связи с Девином Букером, Беном Симмонсом, Блейком Гриффином, A$AP Rocky, Джорданом Кларксоном, Чендлером Парсонсом и Гарри Стайлсом. В феврале DeuxMoi был первым, кто сообщил, что пара «играла в хоккей в частном клубе Лос-Анджелеса».

«Он ей нравится, и ей весело. Он отличается от парней, с которыми она встречалась в прошлом. Он очень обаятельный», — сообщил тогда инсайдер.

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