40-летняя Подольская показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 40-летняя певица Наталья Подольская. Она опубликовала фотографию с отдыха в Дубае.