Раскрыто значение голубого банта на нарядах звезд на Оскаре

Журналисты Independent выяснили тайное значение голубых бантов на нарядах знаменитостей на церемонии вручения премии Оскар. Подробности сообщаются на сайте издания.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Так, с таким аксессуаром на ковровой дорожке премии появились такие звезды, как актриса Кейт Бланшетт, актер Билл Найи, режиссер фильма "На западном фронте без перемен" Эдвард Бергер и филиппинская актриса Долли Де Леон.

Известно, что эта брошь в виде банта является поддержкой Агентства ООН по делам беженцев.

Известно, что каждая лента изготавливалась вручную командой Knotty Tie Co, которая помогает переселенным беженцам с работой, обучением и образованием.