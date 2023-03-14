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2 часа назад

Журналисты раскрыли значение голубого банта на нарядах звезд на Оскаре

Мария Иглина

Журналисты Independent выяснили тайное значение голубых бантов на нарядах знаменитостей на церемонии вручения премии Оскар. Подробности сообщаются на сайте издания.

Раскрыто значение голубого банта на нарядах звезд на Оскаре
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, с таким аксессуаром на ковровой дорожке премии появились такие звезды, как актриса Кейт Бланшетт, актер Билл Найи, режиссер фильма "На западном фронте без перемен" Эдвард Бергер и филиппинская актриса Долли Де Леон.

Известно, что эта брошь в виде банта является поддержкой Агентства ООН по делам беженцев.

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Известно, что каждая лента изготавливалась вручную командой Knotty Tie Co, которая помогает переселенным беженцам с работой, обучением и образованием.

Ранее стало известно, что Том Круз не поехал на вручение Оскара из-за бывшей жены.

Звёзды,Эдвард Бергер,Билл Найи,Хью Грант,Том Круз,Кейт Бланшетт,
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