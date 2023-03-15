Пэлтроу рассказала о самой странной сделанной процедуре

Американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о самой странной процедуре, которую она когда-либо делала в жизни. Подробностями знаменитость поделилась в подкасте The Art of Being Well, передает The Guardian.
Так, актриса призналась, что сделала озонотерапию прямой кишки — процедура, в ходе которой в прямую кишку вводят на 25 минут озонокислородную смесь через катетер.
"Я принимала озонотерапию ректально. Мне очень помогло".
Издание отмечает, что к полезным свойствам ректальной озонотерапии можно отнести уменьшение боли и воспаления, повышение энергичности, улучшение обмена веществ, детоксикацию, повышение сопротивляемости инфекциям.