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1 час назад

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о самой странной сделанной процедуре

Мария Иглина

Американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о самой странной процедуре, которую она когда-либо делала в жизни. Подробностями знаменитость поделилась в подкасте The Art of Being Well, передает The Guardian.

Пэлтроу рассказала о самой странной сделанной процедуре
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, актриса призналась, что сделала озонотерапию прямой кишки — процедура, в ходе которой в прямую кишку вводят на 25 минут озонокислородную смесь через катетер.

"Я принимала озонотерапию ректально. Мне очень помогло".

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Издание отмечает, что к полезным свойствам ректальной озонотерапии можно отнести уменьшение боли и воспаления, повышение энергичности, улучшение обмена веществ, детоксикацию, повышение сопротивляемости инфекциям.

Ранее 53-летняя Бледанс опубликовала снимок в бикини.

Звёзды,Гвинет Пэлтроу,
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