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1 час назад

Роза Сябитова заявила, что звезды преувеличивают успехи в совмещении карьеры и воспитания детей

Газета.Ruиещё 1

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в своем Telegram-канале заявила, что знаменитости пропагандируют идеальный образ жизни в публичном пространстве.

Сябитова заявила, что звезды преувеличивают успехи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Звезды тоже подливают масло в огонь, демонстрируя в сетях свою безупречную внешность, доходную работу, чистую квартиру и послушных детей. Мамочки! Это все неправда! Их секрет успеха в бесконечном количестве поклонников и внушительном преувеличении!» — считает Сябитова. Телеведущая призналась, что ее дочь после рождения ребенка упрекают в соцсетях за несоответствие образу «идеальной мамы».

Сваха призвала матерей сосредоточиться на ребенке и своем здоровье после родов. «Вы хорошая мама, если ваш ребенок счастлив и здоров с вами», — написала Сябитова в личном блоге.

Звёзды,Роза Сябитова,
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