Сябитова заявила, что звезды преувеличивают успехи

«Звезды тоже подливают масло в огонь, демонстрируя в сетях свою безупречную внешность, доходную работу, чистую квартиру и послушных детей. Мамочки! Это все неправда! Их секрет успеха в бесконечном количестве поклонников и внушительном преувеличении!» — считает Сябитова. Телеведущая призналась, что ее дочь после рождения ребенка упрекают в соцсетях за несоответствие образу «идеальной мамы».