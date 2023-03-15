Поклонники заподозрили Нюшу в беременности

Артистка в личном блоге опубликовала новую фотографию. На кадре Нюша в топе и шортах песочного цвета позирует на пляже. Одежда добавила объема в области живота. Многие поклонники выдвинули версию, что певица беременна в третий раз.

Фото: Runews24 Runews24

Их мнение косвенно подтвердила подпись к публикации.

«В ожидании нового чуда», - загадочно подписала снимок Нюша.

Подписчики в комментариях разделились на два лагеря: одни поздравляли артистку с пополнением, другие просят вспомнить о творчестве и начать выпускать песни.

Runews24

«Ты стала забывать, что люди полюбили тебя за музыку», - написал один из поклонников артистки.