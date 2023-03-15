Поклонники заподозрили Нюшу в беременности

Артистка в личном блоге опубликовала новую фотографию. На кадре Нюша в топе и шортах песочного цвета позирует на пляже. Одежда добавила объема в области живота. Многие поклонники выдвинули версию, что певица беременна в третий раз.
Их мнение косвенно подтвердила подпись к публикации.
«В ожидании нового чуда», - загадочно подписала снимок Нюша.
Подписчики в комментариях разделились на два лагеря: одни поздравляли артистку с пополнением, другие просят вспомнить о творчестве и начать выпускать песни.
«Ты стала забывать, что люди полюбили тебя за музыку», - написал один из поклонников артистки.
Нюша впервые стала мамой в 2018 году. В декабре 2021 года певица родила сына.