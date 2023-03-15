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2 часа назад

Жерар Пике впервые прокомментировал нашумевшую песню Шакиры об их расставании

Super.ru

36-летний спортсмен уже негласно комментировал дисс бывшей супруги на его новые отношения: Жерар Пике проявил всю свою креативность, перейдя на дешевую машину с люксового Ferrari. Но после того как трек побил все возможные и невозможные рекорды, увильнуть от вопросов журналистов не получилось.

«Ты слышал эту песню?» — спросил Жерара в лоб ведущий RAC1. «Да, конечно. Но я не хочу об этом говорить», — коротко ответил тот и по-мастерски перевел стрелки на бывшую возлюбленную.

Он добавил, что несет большую ответственность перед общими с Шакирой сыновьями — восьмилетним Миланом и шестилетним Сашей.

«Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке. У меня всегда были близкие отношения с ними. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье», — сказал футболист.

Не уверены, что еще один камень в ее огород неугомонной колумбийке удастся использовать в свою пользу. Даже фанаты стали подмечать, что Шакира уж чересчур остро переживает измену бывшего супруга и, мягко говоря, переигрывает. К тому же на прошлых выходных заплаканную звезду подловили папарацци: как знать, имеет Жерар отношение к испорченному дню или дело уже совсем в другом...

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