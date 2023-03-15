«Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке. У меня всегда были близкие отношения с ними. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье», — сказал футболист.