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2 часа назад

Оксану Самойлову госпитализировали с низким давлением

Мария Каткова

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова пожаловалась на недомогание, а позже была госпитализирована. Ситуацию она рассказала подписчикам в социальных сетях.

Звезда пожаловалась не недомогание. По ее словам, у нее текли слезы, была сильная давящая головная боль, а кожа покрылась красными пятнами. При этом она заявила, что у нее не было жара и температуры.

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Поклонники посоветовали блогеру обратиться за медицинской помощью. Она отметила, что симптомы похожи на гайморит, поэтому она приняла решение измерить давление, а уже после этого обращаться к специалистам.

Спустя некоторое время она показала тонометр с низким давлением, а потом опубликовала фотографию из больницы. Больше на связь с подписчиками она не выходила.

Ранее сообщалось, что Самойлова задумалась о съемках реалити про свою семью.

Звёзды,Видео,Оксана Самойлова,
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