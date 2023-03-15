Оксану Самойлову госпитализировали с низким давлением

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова пожаловалась на недомогание, а позже была госпитализирована. Ситуацию она рассказала подписчикам в социальных сетях.

Звезда пожаловалась не недомогание. По ее словам, у нее текли слезы, была сильная давящая головная боль, а кожа покрылась красными пятнами. При этом она заявила, что у нее не было жара и температуры.

Поклонники посоветовали блогеру обратиться за медицинской помощью. Она отметила, что симптомы похожи на гайморит, поэтому она приняла решение измерить давление, а уже после этого обращаться к специалистам.

Спустя некоторое время она показала тонометр с низким давлением, а потом опубликовала фотографию из больницы. Больше на связь с подписчиками она не выходила.