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2 часа назад

Джастин Бибер показал подвижность мышц после частичного лицевого паралича

Газета.Ruиещё 2

Певец Джастин Бибер продемонстрировал подвижность своего лица после постановки диагноза синдрома Рамсея-Ханта. Об этом пишет People.

Бибер показал подвижность мышц после частичного лицевого паралича
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После того, как в июне прошлого года у исполнителя был диагностирован синдром Рамсея-Ханта, он решил показать подвижность своего лица в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подождите», — написал Бибер в коротком ролике, двигая глазами из стороны в сторону, а затем широко улыбаясь, когда на заднем плане заиграла песня Ice T группы Tems.

Когда в июне Бибер раскрыл свой диагноз, он сказал, что его симптомы включают неспособность моргать одним из глаз, двигать ноздрей и улыбаться одной стороной лица. Помимо лицевого паралича это заболевание может вызвать потерю слуха и требует незамедлительного лечения.

«Это довольно серьезно, как вы можете видеть. Я бы хотел, чтобы это было не так, но, очевидно, мое тело говорит мне, что я должен замедлиться, и я надеюсь, что вы, ребята, поймете меня, и я использую это время, чтобы отдохнуть, расслабиться и вернуться на 100%, чтобы я мог делать то, для чего я был рожден», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Джастин Бибер не вышел с женой на красную дорожку вечеринки Vanity Fair.

Звёзды,Джастин Бибер,
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