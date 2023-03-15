Валя Карнавал и Саша Стоун отпраздновали год отношений

За этой милой парочкой можно наблюдать бесконечно. Кажется, только вчера все обсуждали тайный роман двух блогеров, а ведь прошел уже год, как они вместе! Можем даже немного поностальгировать: впервые возлюбленные вышли в свет в апреле прошлого года, а уже спустя несколько недель Саша сделал Вале предложение руки и сердца, не прошло и полгода как блогер вновь поспешил встать на одно колено, и сейчас они вместе строят грандиозные планы по предстоящей свадьбе. В общем, романтика бьет через край!