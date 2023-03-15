Валя Карнавал и Саша Стоун отпраздновали год отношений

За этой милой парочкой можно наблюдать бесконечно. Кажется, только вчера все обсуждали тайный роман двух блогеров, а ведь прошел уже год, как они вместе! Можем даже немного поностальгировать: впервые возлюбленные вышли в свет в апреле прошлого года, а уже спустя несколько недель Саша сделал Вале предложение руки и сердца, не прошло и полгода как блогер вновь поспешил встать на одно колено, и сейчас они вместе строят грандиозные планы по предстоящей свадьбе. В общем, романтика бьет через край!
Вчера влюбленные голубки отпраздновали первый год отношений. В честь знаменательной даты оба блогера поделились в запрещенной соцсети совместными фотографиями. Судя по снимкам, вечер Валя и Саша провели в шикарном ресторане, наслаждаясь деликатесами и друг другом. Стоун, конечно же, побаловал даму своего сердца роскошным букетом и подписал совместный пост: «Уже год живу с королевой». Невероятно мило!
Хотя пара вместе уже год, конфетно-букетный период у них все еще продолжается. Недавно мы рассказывали, какой неожиданный сюрприз сделал Стоун Вале в честь 8 Марта. Кстати, возлюбленные уже даже решили, когда отправятся в ЗАГС.