Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
4 часа назад

Валя Карнавал и Саша Стоун отпраздновали год отношений и поделились трогательными фото

Super.ru

За этой милой парочкой можно наблюдать бесконечно. Кажется, только вчера все обсуждали тайный роман двух блогеров, а ведь прошел уже год, как они вместе! Можем даже немного поностальгировать: впервые возлюбленные вышли в свет в апреле прошлого года, а уже спустя несколько недель Саша сделал Вале предложение руки и сердца, не прошло и полгода как блогер вновь поспешил встать на одно колено, и сейчас они вместе строят грандиозные планы по предстоящей свадьбе. В общем, романтика бьет через край!

Валя Карнавал и Саша Стоун отпраздновали год отношений
Фото: SuperSuper
Super

Вчера влюбленные голубки отпраздновали первый год отношений. В честь знаменательной даты оба блогера поделились в запрещенной соцсети совместными фотографиями. Судя по снимкам, вечер Валя и Саша провели в шикарном ресторане, наслаждаясь деликатесами и друг другом. Стоун, конечно же, побаловал даму своего сердца роскошным букетом и подписал совместный пост: «Уже год живу с королевой». Невероятно мило!

Super

Хотя пара вместе уже год, конфетно-букетный период у них все еще продолжается. Недавно мы рассказывали, какой неожиданный сюрприз сделал Стоун Вале в честь 8 Марта. Кстати, возлюбленные уже даже решили, когда отправятся в ЗАГС.

Звёзды,Валя Карнавал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий