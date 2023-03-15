Зепюр Брутян назвала беременность самым дорогим подарком от Прилучного

Актриса Зепюр Брутян опубликовала в своем Instagram послание супругу Павлу Прилучному. "Мне очень интересно и волнительно за собой наблюдать, прислушиваться к ощущениям. Пожалуй, я получила самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина", - написала артистка в личном блоге. Брутян впервые публично заговорила о беременности в начале месяца. Ранее актриса и ее супруг не комментировали пополнение в семье. Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе 2022 года. Для Прилучного этот брак стал вторым: с 2011 по 2020 год он был женат на Агате Муцениеце. У экс-супругов двое общих детей: 9-летний Тимофей и 6-летняя Мия.