Лопес показала ожерелье с именем Аффлека

53-летняя актриса предстала перед пользователями соцсетей в банном полотенце и со знаковым ювелирным украшением.

Фото: Inc-News Inc-News

Любовь Дженнифер Лопес к мужу Бену Аффлеку, похоже, день ото дня только крепнет. Актриса/певица поделилась в соцсетях роликом, в котором рассказала об уходе за кожей с помощью «волшебной» сыворотки из товарной линейки своего бренда JLoBeauty.

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