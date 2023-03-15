Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
2 часа назад

Дженнифер Лопес показала ожерелье с именем Бена Аффлека

Inc-News

53-летняя актриса предстала перед пользователями соцсетей в банном полотенце и со знаковым ювелирным украшением.

Лопес показала ожерелье с именем Аффлека
Фото: Inc-NewsInc-News

Любовь Дженнифер Лопес к мужу Бену Аффлеку, похоже, день ото дня только крепнет. Актриса/певица поделилась в соцсетях роликом, в котором рассказала об уходе за кожей с помощью «волшебной» сыворотки из товарной линейки своего бренда JLoBeauty.

Inc-News

Однако подписчиков больше заинтересовал не предмет видеообращения, а ювелирное украшение на шее Дженнифер. На тонкой золотой цепочке красовались три буквы «BEN» с крохотным сердечком. «Всё, что я вижу, это ожерелье с именем БЕН», - прокомментировала одна из пользовательниц пост Лопес.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий