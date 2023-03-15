Лопес показала ожерелье с именем Аффлека

53-летняя актриса предстала перед пользователями соцсетей в банном полотенце и со знаковым ювелирным украшением.
Любовь Дженнифер Лопес к мужу Бену Аффлеку, похоже, день ото дня только крепнет. Актриса/певица поделилась в соцсетях роликом, в котором рассказала об уходе за кожей с помощью «волшебной» сыворотки из товарной линейки своего бренда JLoBeauty.
Однако подписчиков больше заинтересовал не предмет видеообращения, а ювелирное украшение на шее Дженнифер. На тонкой золотой цепочке красовались три буквы «BEN» с крохотным сердечком. «Всё, что я вижу, это ожерелье с именем БЕН», - прокомментировала одна из пользовательниц пост Лопес.