Беременная Рианна оголила живот во время прогулки с A$AP Rocky

Певица Рианна оголила живот во время прогулки с A$AP Rocky. Об этом сообщает Mirror.
Папарацци засняли Рианну и ее бойфренда Ракима Майерса, более известного под псевдонимом A$AP Rocky, во время прогулки по Западному Голливуду. Певица была одета в поло Loewe с длинным рукавом в полоску, широкие джинсы и ботинки Timberland. Она подвернула поло до груди, обнажив беременный живот, и дополнила образ аксессуарами, самым интересным из которых оказалась серьга Y/Project в виде среднего пальца.
В правой руке Рианна несла сумку Louis Vuitton, а левой держалась за A$AP Rocky.
Рианна объявила о второй беременности во время «Супербоула», через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года певица родила сына.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Рианна носит на животе бриллиантовую цепочку стоимостью $1,8 млн.